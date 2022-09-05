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    Kanada'da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı

    Kardeş oldukları belirlenen bıçaklı iki saldırgan, 10 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olurken, polis halka "evinizde kalın" uyarısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 07:21
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    Kanada'da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı

    Kanada'da iki kardeşin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

    Saskatchewan eyaletinde meydana gelen saldırılarda kurbanlar 13 ayrı bölgede bulundu.

    Polis uyardı: "Güvenli yerlerde kalın"

    İlk ihbar acil servisler tarafından yerel saatle sabah 05:40'ta yapıldı. Polis, halka güvenli yerlerde kalınması yönünde uyarı yaptı.

    Saldırganların 31 yşındaki Damien Sanderson ve Myles Sanderson kardeşler olduğu tespit edildi.

    Saldırganları arama çalışması sürüyor.

    Kanada da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı #1

    Kanada da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı #2

    Kanada da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı #3

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