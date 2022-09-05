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Kanada'da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı

Kanada'da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı

Kardeş oldukları belirlenen bıçaklı iki saldırgan, 10 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olurken, polis halka "evinizde kalın" uyarısı yaptı.