Kanada'da felç geçiren kadın: Kısa süreliğine ölüp, cennete gittim

Haber Merkezi

Kanada'da ilginç bir olay yaşandı.

Kendisini insanların duygularıyla konuşan kadın olarak tanımlayan Kanadalı medyum Amber Cavanagh, geçirdiği ani bir sağlık sorunu üzerine tüm ülkenin gündemine oturdu.

Ünlü medyum Amber Cavanagh, ailesiyle film gecesi yaptığı bir gün dayanılmaz migren ağrıları yaşadı.

FELÇLİ VE KÖR OLARAK UYANDI

Ağrıları unutmak için yatağına giden kadın, birkaç saat sonra sağ tarafı felç olmuş ve bir gözü kör olmuş bir şekilde uyandı.

Mail Online'daki habere göre acı ve korku içerisinde kalan medyum, yardım çağırmak için duvara vurarak kocasını uyandırdı.

Medyumun durumunu gören kocası, genç kadını hızla hastaneye yetiştirdi.

BEYİN AMELİYATINA ALINDI

Doktorlar, Cavanagh'ın ikinci bir felç geçirdiğini ve beyninde ciddi bir kanama olduğunu tespit etti.

Kanamayı durdurmak için riskli bir ilaç uygulandı, ancak bu tedavi başarısız olunca acil beyin ameliyatı için başka bir hastaneye sevk edildi.

CENNETE GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ameliyatın ardından uyanan medyum, herkesi şaşırtan şeyler söyledi.

Genç kadın, ameliyat sırasında kısa süreliğine öldüğünü ve bu süreçte cennete gittiğini ifade etti.

"KORKU YOKTU SADECE SEVGİ"

Cavanagh, geçirdiği bu deneyimi şöyle anlattı:

Resmi olarak ölmüş olmadan önce, cennetin buluşma noktası olarak tarif edebileceğim bir yere gittim. Korku yoktu, sadece sevgi. Kendimin en iyi hali gibi göründüm ve çevremde artık bizimle olmayan sevdiğim herkes vardı, hatta çocukken baktığım köpeklerim bile. O anda her şeyi biliyordum, cevaplanması gereken hiçbir soru yoktu.

ÇOCUKLARINI SEÇTİ

Cavanagh, bu süreçte ruhsal rehberleriyle karşılaştığını ve onlardan bir karar vermesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Medyum kadın, "Çocuklarımla tekrar bir araya gelmek mi yoksa burada kalmak mı?" diye kendini sorguladığını söyledi.

Rehberleriyle yaptığı bu telepatik konuşmanın ardından geri dönmeyi seçti ve ameliyatın ardından hayata tutundu.