Kanada'da küçük köpekten büyük cesaret: Eve giren ayıyı korkutup kaçırdı

Kanada'nın Vancouver kentinde, 'Scout' isimli küçük bir Pomeranian cinsi köpek, evine giren bir ayıyı korkutarak evden kovaladı.
Olay, ayının köpeğin yiyeceğini yemeye başladığı sırada gerçekleşirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
100 KATI BÜYÜKLÜKTEKİ AYIYI KOVALADI
Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki Scout, 100 katı büyüklüğündeki ayıya karşı cesur bir şekilde havlayarak ve agresif davranarak ayıyı korkutmayı başardı
Ayı, giriş yaptığı eve açık bırakılan kapıdan, Scout'un cesareti sayesinde kaçmak zorunda kaldı.
O ANLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Ardına bakmadan evden hızla kaçan ayıyı, Scout kovalayarak bahçeden de çıkardı.
Ev sahibi büyük panik yaşarken, küçük köpeğin cesareti hayran bıraktı.
Yaşananların kaydedildiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.