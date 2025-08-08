Abone ol: Google News

Kanada'da küçük köpekten büyük cesaret: Eve giren ayıyı korkutup kaçırdı

Vancouver kentinde, yaklaşık 3 kilogramlık Pomeranian cinsi köpek, eve giren kendisinin neredeyse 100 katı ağırlığındaki ayıyı, evde bulduğu yiyecekleri yerken, korkutarak kaçırdı. Ev sahibinin de büyük panik yaşadığı o anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı.

08.08.2025

Kanada'nın Vancouver kentinde,  'Scout' isimli küçük bir Pomeranian cinsi köpek, evine giren bir ayıyı korkutarak evden kovaladı.

Olay, ayının köpeğin yiyeceğini yemeye başladığı sırada gerçekleşirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

100 KATI BÜYÜKLÜKTEKİ AYIYI KOVALADI

Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki Scout, 100 katı büyüklüğündeki ayıya karşı cesur bir şekilde havlayarak ve agresif davranarak ayıyı korkutmayı başardı

Ayı, giriş yaptığı eve açık bırakılan kapıdan, Scout'un cesareti sayesinde kaçmak zorunda kaldı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ardına bakmadan evden hızla kaçan ayıyı, Scout kovalayarak bahçeden de çıkardı.

Ev sahibi büyük panik yaşarken, küçük köpeğin cesareti hayran bıraktı.

Yaşananların kaydedildiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

