Kanada'dan Gazze'ye yardım ulaştıran kuruluşlara destek

AA

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Kızıl Haç ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım ulaştırmaya devam ediyor..

Bu kapsamda Kanada, Gazze'ye yardım ulaştıran kuruluşlara 99 milyon doları aşkın fon sağlayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama, Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

99 MİLYON DOLARI AŞKIN FON

Yazılı açıklamada, BM'nin tahminlerine göre 1 yılı aşkın süredir 2 milyonu aşkın Gazze nüfusunun insani yardımlara acil ihtiyacı olduğu, Batı Şeria'da şiddetin arttığı ve birçok kişinin yerinden edildiği ifade edildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin, BM, Dünya Bankası, Kızıl Haç ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım sağlamasını desteklemek amacıyla 99 milyon doları aşkın fon verileceğini duyurduğu aktarıldı.

FONLAR NERELERDE KULLANILACAK

Açıklamada, bu fonların sağlık, gıda, barınma ve koruma gibi temel hizmetler, barış ve güvenlik programları ve Batı Şeria'da ekonomik toparlanmayı, sosyal dayanıklılığı ve yönetişimi güçlendirme gibi konularda kullanılacağı kaydedildi.

Bölgede insani durumun sürdürülebilir olmadığı belirtilen açıklamada, ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım tedarikinin serbest olması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, çatışmalara son verilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve sürdürülebilir, kalıcı ateşkes sağlanması çağrısı yapılarak Kanada'nın iki devletli çözüm çabalarına destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.