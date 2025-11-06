Karabağ Zaferi'nin 5'inci yılı: Azerbaycan'da yürüyüşler düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Başkent Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askeri lise öğrencileri ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

MİLLİ MARŞ OKUNDU

Yürüyüş öncesinde yapılan saygı duruşu ile şehitler anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Bakü'nün yanı sıra Sumgayıt, Nahçıvan, Hankendi, Şuşa ve Laçın şehirlerinde de Karabağ Zaferi'nin 5. yılı kapsamında yürüyüşler yapıldı.

KARABAĞ ZAFERİ

Azerbaycan, 27 Eylül 2020'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırıları üzerine, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Demir Yumruk" olarak nitelendirdiği karşı saldırı operasyonunu hayata geçirdi.

33 YILLIK HASRET SON BULDU

Kısa sürede "Vatan Savaşı"na dönüşen bu operasyon, 44 gün içinde tarihi bir zaferle sonuçlandı ve halkın 30 yıllık hasreti sona erdi.

Yıllar boyunca süren fakat hiçbir netice vermeyen müzakerelerin tıkanması, Ermenistan güçlerinin artan tacizleri ve Erivan yönetiminin provokatör açıklamaları sonucunda, Azerbaycan'ın askeri hamlesi kaçınılmaz oldu.

AZERBAYCAN İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARINI GERİ ALDI

28 yıl boyunca faaliyette bulunan ve Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı AGİT Minsk Grubu herhangi bir çözüm üretemedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev defalarca barış yolunu denese de sonuç alınamayınca, Azerbaycan uluslararası hukuktan doğan meşru hakkını kullanarak işgal altındaki topraklarını savaş yoluyla geri aldı.

1 MİLYON AZERBAYCANLI MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞMÜŞTÜ

Ermenistan'ın 1990'lı yılların başında işgale başladığı Karabağ ve çevresindeki 7 ilde, yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı evlerinden edilerek mülteci durumuna düşmüştü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin "işgalin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesi" yönündeki kararları yıllarca uygulanmamıştı.