Karabağ'ı terk eden Ermeniler'den Paşinyan hükümetine tepki: Bizi sattılar Binlerce Ermeni, Karabağ'dan ayrılmaya karar verdi. Erivan yönetimine tepki gösterenler, "Ne yaptığını bilmeyen bir hükümet, vatanımızı sattı" dedi.

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ensonhaber.com

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da yasa dışı silahlı Ermeni güçlerine ait hedefleri imha etti.

Geri adım atmak zorunda kalan Ermeniler, silah bırakmak zorunda kaldı.

Gelişmeler üzerine, Karabağ'da yaşayan siviller, kendi istekleriyle bölgeyi terk etmeye başladı.

Erivan'daki yetkililer, salı günü erken saatlerde 13 bin 350'den fazla kişinin sınırı geçtiğini ve önümüzdeki günlerde binlerce kişiyi daha beklediklerini söyledi.

"Ne yaptıklarını bilmiyorlar, vatanımızı sattılar"

France 24, göç eden Ermenilerle röportaj gerçekleştirirken, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetine duyulan öfke ortaya çıktı.

Rodmila isimli kişi, "Çocuklarımızı aldık. Evlerimizi bırakıp, sığınmak için buraya geldik." dedi.

Erivan yönetimine tepki gösteren aynı kişi, "Ne yaptığını bilmeyen bir hükümet, vatanımızı sattı." diye ekledi.

"Hiçbir ülkeden yardım gelmedi"

Adını Grigor olarak açıklayan ve yakınlarını bekleyen kişi de "Hiçbir ülkeden yardım gelmedi. Hiçbir ülke bizden bahsetmiyor." ifadelerini kullandı.

Ermenistan hükümeti, yerinden edilmiş 40 bin aileyi kabul etmeye hazır olduğunu ve yardım kuruluşlarının bu hedefe ulaşılmasına katkı sunmak için gece gündüz çalıştığını açıkladı.

"Durum zor, hükümet bu kadar mülteciye hazır değil"

Yardım kuruluşu çalışanı Diana, "Bunalmış hissediyoruz, durum zor." dedi.

Çok sayıda mültecinin geldiğini söyleyen Diana, hükümetin buna hazır olduğu konusunda emin olmadığını kaydetti.