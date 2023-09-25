Üst düzey Avrupalı diplomatlar: Türkiye, NATO'nun Karabağ'da rol oynamasını engelledi Batı'nın Karabağ'a müdahil olamadığını belirten Batılı diplomatlar, "NATO felç oldu" yorumunu yaptı. Askeri ittifak üyesi Türkiye'nin, Azerbaycan'a desteğine işaret edildi.

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Bakü'nün 24 saatlik antiterör operasyonu sonrası geri atmak zorunda kalan yasa dışı Ermeni güçleri, silah bırakmak zorunda kaldı.

Azerbaycan ordusu, 2020 yılında 44 günlük Karabağ Savaşı'ndan sonrası bir zafere daha imza attı.

Batı'da, Türkiye'nin Karabağ'da ağırlığını hissettirdiğine dair yorumlar yapılıyor.

Türkiye, Karabağ'da NATO'nun önünde engel

Üst düzey bir Avrupalı diplomat, yaptığı açıklamada, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki gerginliğin azaltılmasına yardım etmesine Türkiye'nin "engel" teşkil ettiğini söyledi.

İsmi açıklanmayan diplomat, askeri ittifakın, insani durum ve Avrupa-Atlantik güvenliği üzerindeki etkisi nedeniyle "daha aktif bir rol" oynayabileceğini belirtti.

NATO 'felç' oldu

Aynı diplomat, ancak konu Dağlık Karabağ olduğunda, NATO üyesi Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi nedeniyle NATO'nun "felç" olduğunu ifade etti.

Yine ismi açıklanmayan başka bir üst düzey Avrupalı diplomat da Ankara'nın etki alanına dikkati çekti.

Batı'nın bölgede etkisi yok

Söz konusu diplomata, NATO veya Avrupa hükümetlerinin devam eden krizde herhangi bir nüfuzunun olup olmadığı soruldu.

The Guardian'ın haberine göre, diplomat, esprili bir şekilde "Pek sayılmaz." yanıtını verdi.

Karabağ, Batı'nın nüfuzuyla ilgili soru işaretlerine neden oldu

Öte yandan, Dağlık Karabağ'daki durumun, Batılı başkentlerin bölgede gerçekte ne kadar nüfuz sahibi olduğu konusunda soru işaretlerine yol açtığı kaydedildi.

Bir başka ismi açıklanmayan Batılı diplomat, durumun çok kırılgan olduğunu söyleyerek, Avrupa'nın her zamankinden daha fazla Ermenistan'ın yanında olması gerektiğini savundu.