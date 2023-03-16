Karadeniz'deki İHA gerilimine ilişkin ABD'den açıklama: Fiziksel temasın kasıtlı olduğu konusunda emin değiliz Rusya'ya ait savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD İHA'sını düşürmesine yönelik konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus pilotun saldırganlığının görüntülerde açık olduğunu ancak İHA'ya kasıtlı çarptığından emin olmadığını söyledi.

ABD, salı günü yapılan açıklamayla Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada MQ-9 Reaper tipi İHA'sına Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığını belirterek uçaklardan birinin İHA'ya çarptığını, İHA'nın pervanesinde meydana gelen hasar sonrası Karadeniz'e düştüğünü duyurmuştu.

Karadeniz'de gerilimi tırmandıran bu gelişmenin ardından ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Karadeniz'deki tartışmalar gündeme geldi

Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD MQ-9 keşif ve istihbarat İHA'sına önleme yaptığı sırada uçaklardan birinin İHA'yı çarparak düşürmesine yönelik tartışmalar basın toplantısında gündeme geldi.

"Fiziksel temasın kasıtlı olduğu konusunda emin değiliz"

Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesinin kasıtlı olup olmadığının sorulması üzerine Milley, önlemenin ve İHA’ya karşı oldukça saldırgan davranışın kasıtlı, gayri profesyonel ve tehlikeli olduğunu söyledi.

ABD’li general, "Elimizde görüntülü kanıt var. Buradaki kasıt konusunda şüphe yok ancak uçağın fiziksel temasının kasıtlı olup olmadığı konusunda emin değilim. Bunu tespit etmeye çalışacağız. Bu noktada kesin bir şey yok" dedi.

"Enkazı çıkarmak oldukça zor olacak"

Milley, İHA’nın enkazının çıkarılıp çıkarılmayacağının değerlendirileceğini, ABD’nin bölgede gemisinin olmadığını ancak bölgede müttefikleri olduğunu dile getirdi.

İHA'nın 500 fit veya daha derine inmiş olabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Milley, "Bu derinlikten bir enkaz çıkarmak oldukça zor olacaktır" diye konuştu.