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Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı

Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde bir binada Filistinlileri alıkoyan İsrail askerlerininin öldürüldükleri belirtildi.