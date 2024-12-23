Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı

AA
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor...
İsrail ordusu Filistinlilere yönelik zalim saldırılarını sürdürürken Kassam Tugaylarından yazılı bir açıklama geldi.
İSRAİL ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde İsrail güçlerinin konuşlandığı bir binayı koruyan 3 İsrail askerinin bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından binaya baskın düzenlendiği ve tüm İsrail askerlerinin "sıfır mesafeden ortadan kaldırıldığı" bildirildi.
Ayrıca açıklamada, İsrail askerlerinin binada alıkoydukları Filistinlilerin kurtarıldığı ifade edildi.
Öte yandan, İsrail ordusundan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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