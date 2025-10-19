Kassam Tugayları: Refah bölgesinde herhangi bir çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok

Gazze'de ateşkes süreci git-gelli olarak ilerliyor.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze’nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi.

"REFAH'TA ÇATIŞMA YAŞANDIĞINA DAİR BİLGİMİZ YOK"

Açıklamada, "Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok.

Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan ‘kırmızı bölgeler’ olarak tanımlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"ORADA KALAN GRUPLARIMIZLA BAĞLANTIMIZ KESİLDİ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten beri onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmamıştır.



Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz.