ABD'nin İran'a saldırı maliyeti: En az 12 milyar dolar

ABD'nin İsrail ile koordineli İran’a yönelik saldırıları, 17'nci gününde.

28 Şubat’ta başlatılan operasyon kapsamında İsrail ve ABD güçleri, Tahran ve başka İran şehirlerindeki stratejik askeri ve nükleer hedeflere koordineli saldırılar düzenledi.

Saldırılar sonucu olarak İran'da geniş çaplı can kayıpları, altyapı hasarı ve bölgesel gerilim tırmandı.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ilk 17 günlük maliyeti ise dikkat çekti.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, son duruma dair bilgi verdi.

İRAN'A SAVAŞ ABD'YE ŞU ANA KADAR 12 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırılarının ABD’ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu belirterek "Bana aktarılan en son rakam 12’ydi" dedi.

"ŞU ANDA İHTİYACIMIZ OLAN PARAYA SAHİBİZ"

Trump yönetiminin Kongre'den daha fazla para talep etmesinin gerekip gerekmeyeceği sorusu üzerine Hassett, "Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz. Daha fazlası için Kongre'ye başvurmamız gerekip gerekmediğini Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin (OMB) değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Kongre’ye sunulan tahminlere göre savaşın ilk haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar olması bekleniyordu.

Hassett, 12 milyar dolarlık harcamanın hangi zaman dilimini kapsadığını belirtmedi.