Kassam Tugayları'ndan "İsrailli esirin cenazesini teslim etmekte kararlıyız" mesajı

İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası sürecinde yeni bir gelişme yaşandı...

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından paylaşımda bulundu.

Açıklamada, esir takası anlaşmasına bağlı kalınacağı vurgulandı.

İSRAİLLİ ESİRİN CENAZESİ TESLİM EDİLECEK

Gazze Şeridi'nde dün akşam ulaşılan İsrailli esirin cenazesinin bu akşam saat 20.00'de teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

NE OLMUŞTU

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, 12 ölü esirin ise cesedini teslim etmişti.

Bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esir serbest kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.