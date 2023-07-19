Katar basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yazdı: Ekonomik ilişkiler güçlendirilecek Erdoğan ve Al Sani arasında yapılan görüşmeye geniş yer ayıran Katar merkezli medya organları, iş birliğinin daha ileri düzeye taşınacağını aktardı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'a gitti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Erdoğan'ı başkent Doha'da resmi törenle karşıladı.

Erdoğan-Al Sani görüşmesine Katar basınında geniş yer ayrıldı.

Al Jazeera: Çalışmalar yoğunlaştırılacak

Al Jazeera Arapça, Erdoğan ile Al Sani'nin ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki stratejik ortaklık başta olmak üzere bir dizi meseleyi ele aldığını yazdı.

İki liderin, küresel ekonomik alandaki konumlarını güçlendirmek için birlikte çalışmaya olan bağlılıklarını teyit ettikleri kaydedildi.

Özellikle ihracat finansmanı, turizm, temiz enerji alanlarında karşılıklı fayda sağlayan yatırım fırsatlarını belirlemek için ortak teknik ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırma konusunda anlaştıkları belirtildi.

Ayrıca, Erdoğan'ın Katar'dan bir sonraki durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçtiği bilgisi paylaşıldı.

The Peninsula: Ekonomik ilişkiler daha ileri seviyeye taşınacak

The Peninsula internet sitesi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere vurgu yaptı.

İki ülke arasında ticari ve diğer ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının altının çizildiği kaydedildi.

Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, Katar-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50'nci yılı münasebetiyle Doha ile Ankara arasında ortak bildiriye imza atıldığı ifade edildi.

Gulf Times: İlişkileri her alanda geliştirecekler

Katar ve Türkiye'nin ilişkileri her alanda geliştireceğini yazan Gulf Times, Katar Emiri'nin, özellikle yatırım, ticaret, turizm ve kültür olmak üzere kritik alanlarda Katar-Türkiye iş birliğinin geldiği noktayı övdüğünü aktardı.

Katar Emiri Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgesel ve küresel meydan okumaları ele aldığı belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinden çeşitli karelere de yer verildi.