Katar Emiri ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmek için Berlin'e gidiyor

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Katar heyeti, Alman yetkililerle; enerji, yatırım ve güvenlik konuların masaya yatırmak için Almanya'da bir araya geliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Berlin'de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'yi ağırlayacak.

Toplantı, ekonomik ve diplomatik ilişkileri kuvvetlendirmeyi hedefleyecek.

KATAR PETROL ZENGİNİ

Enerji açısından zengin olan Katar, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Almanya'nın Rus doğalgazına alternatif enerji kaynakları aramak durumunda kalmasıyla Berlin için daha fazla stratejik öneme sahip bir ortak haline geldi.

KATAR, ALMANYA'DA YATIRIMCI KONUMUNDA

Katar aynı zamanda, Alman ekonomisinde önemli yatırımcılardan biri ve yeni kaynaklar üst üste ikinci yılda da ekonomisi daralan Almanya için faydalı olabilir.

Görüşmede ele alınacak konular arasında Katar'ın Almanya'nın ana rafinerisi Schwedt'in hisselerini Rus Rosneft'ten satın alması da bulunuyor.

Katar Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, özellikle Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalarda önemli bir arabulucu rolü üstlendi.

KÜRESEL GÜVENLİK KONUŞULACAK

Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmelerde küresel güvenliğe ilişkin konular da ele alınacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Scholz'un, enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında ikili ilişkilerin kuvvetlendirilmesine odaklanan görüşme için Katar Emirini Meseberg Şatosunda ağırlayacağı belirtildi.