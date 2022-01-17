Katar’da 3 haftalık bebek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 haftalık bir bebeğin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı, 3 haftalık bir bebeğin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirdi.

Yapılan açıklamada, bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığı olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, gençlerin koronavirüs salgınının yeni dalgasında yaşlılara oranla ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Mevcut dalgada daha fazla sayıda çocuğun enfekte olduğu, önceki dalgalara göre tıbbi bakıma ihtiyaç duyulduğu açıklandı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Katar’da geçtiğimiz yıl 11 yaşındaki bir çocuğun koronavirüsten hayatını kaybetmişti. Söz konusu bebek, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ikinci çocuk oldu.

626 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Katar’da salgının başından bu yana 299 bin 242 kişide koronavirüs tespit edildi. 626 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.