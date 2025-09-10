Katar'da Hamas heyetini MİT'in verdiği bilgi kurtardı

İsrail, ABD gözetiminde Orta Doğu'da 'mafya devlet' rolünü oynamaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'te Gazze'ye bomba yağdırmaya başlayan İsrail, son 1 yılda Filistin, Lübnan, Yemen, Suriye, İran, Irak, Tunus olmak üzere 7 ülkeyi vurdu.

Dünyanın gözü önünde bölgede terör estiren İsrail'in son vurduğu ülke Katar oldu.

İSRAİL SUİKASTI BAŞARISIZ OLDU

İsrail ordusu, Katar'da Hamas'ın Gazze müzakerelerini yürüten yöneticilerine suikast düzenledi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 üyenin hayatını kaybettiği aktarırken yöneticilerin yaralı kurtulduğu, Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin "başarısız" olduğu belirtildi.

HAMAS YETKİLİLERİNİ TÜRKİYE KURTARDI

Saldırının ABD onayı ile yapıldığı iddia ederken Hamas heyetinin, Türkiye sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

MİT SON ANDA BİLGİ GEÇTİ

Türkiye gazetesine konuşan Hamas yetkilileri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) müzakere heyetine saldırı öncesi haber verdiğini açıkladı.

MİT'in İsrail uçaklarının seyir sürecini özel bir ekiple izleyip Hamas temsilcilerine haber vermesi katliamı engelledi.

Heyetin bulunduğu bina İsrail tarafından 10 füze ile vurulurken, MİT'in zamanında devreye girmesiyle Hamas yöneticileri binadan çıkış yaparak hayatta kaldı.