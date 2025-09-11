Katar'dan, ABD ile güvenlik ortaklığının gözden geçirileceği iddialarına yalanlama geldi

İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yankıları sürerken saldırı sonrası medya tarafından bazı spekülasyonlar ortaya atıldı.

Amerikan Axios haber platformu bugün yaptığı haberde Katar'ın, ABD ile güvenlik ilişkilerini yeniden değerlendirebileceğini ve başka ortaklar arayabileceğini yazdı.

Söz konusu haberde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, ABD'nin Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'a, İsrail saldırısı sonrası Katar'ın Washington ile güvenlik ilişkilerini ciddi bir şekilde gözden geçireceğini ve gerekirse başka ortaklar da bulabileceğini söylediğini iddia etti.

KATAR İDDİALARI YALANLADI

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu iddialar, Katar ile ABD arasında nifak tohumları ekmeye yönelik başarısız bir girişimdir. Bölgedeki kaostan fayda sağlayan ve barışa karşı çıkanların çıkarına hizmet etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"İKİ ÜLKE UZUN YILLARDIR BİRBİRİNİ DESTEKLEMEKTEDİR"

Katar ile ABD arasındaki güvenlik ve savunma ortaklığının her zamankinden daha güçlü olduğu belirtilen açıklamada, "İki ülke uzun yıllardır birbirini desteklemektedir ve küresel barış ile istikrarı teşvik için işbirliğini sürdürecektir." denildi.