Katarlı yetkili, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı, diyalog çağrısı yaptı

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Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Casim Yakup el-Hamadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yönetim kurulu toplantısında değerlendirmede bulundu.

Hamadi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını yineledi.

"HUKUKİ HİÇBİR DAYANAĞI YOK"

Uluslararası toplumu, söz konusu ihlalleri durdurmak için ahlaki ve hukuki sorumluluk almaya çağıran Hamadi, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısının önleyici bir meşru müdafaa olduğu iddiasının hukuki hiçbir dayanağı olmadığına" işaret etti.

Hamadi, devam eden gerginliklerin yalnızca bölgesel değil küresel düzeyde insani ve güvenlik felaketine yol açacağını vurgulayarak, taraflara diyalog, azami itidal ve tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

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"KAOS YARATIR VE BİZİ ORMAN KANUNLARINA GERİ DÖNDÜRÜR"

Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yetkilendirmesi olmadan meşru müdafaa amacıyla güç kullanımının yasaklanmasının, uluslararası hukukun iki zorunlu normu olduğunu belirten Hamadi, "Uluslararası toplum ve BMGK, bu normlara bağlı kalmalı ve ihlal edilmelerini önlemelidir. Zira bu, uluslararası ilişkilerde kaos yaratır ve bizi orman kanunlarına geri döndürür." ifadesini kullandı.

Hamadi, nükleer tesislere silahlı saldırının, insanlara ve çevreye verecekleri zarar ve nükleer güvenlik ve emniyet açısından doğuracakları ciddi sonuçlar nedeniyle kınanması gereken eylemler olduğunu kaydetti.