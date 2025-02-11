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Haber Merkezi

Kayıp Balık Nemo filminden hatırlanacağı üzere Melanocetus yani siyah deniz şeytanı balığı, gün ışığında ilk kez görüntülendi.

Okyanusun karanlık derinliklerinden gelen bir yaratık, suyun yüzeyine doğru yolculuk yaptı.

GÜN IŞIĞINDA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Nadir görülen bir balık olan Melanocetus, geçen hafta okyanusun yüzeyine doğru yükselirken görüntülendi.

Uzmanlara göre, bu olay derin deniz canlısının gün ışığında canlı olarak ilk kez görülmüş olabileceğini gösteriyor.

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Condrik Tenerife araştırmacıları ve fotoğrafçı David Jara Boguna, fener balığını içeren bir videoyu geçen hafta ortak bir Instagram gönderisiyle paylaştı.

Görüntüler, İspanya’nın Tenerife Adası açıklarında, büyük ağızlı ve keskin dişli balığın yüzeye doğru yüzdüğünü gösteriyor.

Oceanographic Magazine’e göre, araştırmacılar bölgede Condrik Tenerife köpekbalığı araştırma projesi kapsamında bulunuyordu.

"EFSANEVİ BİR BALIK"

Boguna, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ancak genellikle 200 ila 2 bin metre derinlikte yaşayan bu gizemli balıkla karşılaşmaları, beklenmedik bir sürpriz oldu.

Bu, dünyada bir siyah deniz şeytanının (Melanocetus) canlı olarak, gün ışığında ve yüzeyde kaydedilmiş ilk görüntüsü olabilir! Çok az insanın canlı olarak gözlemleme ayrıcalığına sahip olduğu efsanevi bir balık.

Ancak balığın neden sığ sulara çıktığı kesin olarak bilinmiyor.

Boguna, bunun hastalık, su akıntısı ya da bir yırtıcıdan kaçış gibi nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

KAYIP BALIK NEMO FİLMİNDEN HATIRLANIYOR

Daha önce bu tür fener balıkları yalnızca denizaltılar tarafından çekilen görüntülerde ya da kıyıya ölü olarak vurmuş şekilde görülmüştü.

Ancak Disney hayranları, bu balığı 2003 yapımı Kayıp Balık Nemo filminden hatırlayabilir.

Filmde, fener balığı, okyanusun derinliklerinde Marlin ve Dory'yi kovalayan korkutucu bir figür olarak tasvir edilmişti.

BİLİM İNSANLARININ AÇIKLAMALARI

Marine biyolog Laia Valor, Oceanographic’e yaptığı açıklamada, balığın çok nadir görülen bir şekilde kıyıya vurduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Limana dönerken suda siyah bir şey fark ettim. Plastik ya da atık gibi görünmüyordu, oldukça sıra dışıydı. Onunla birkaç saat geçirdik. Çok kötü durumdaydı ve sadece birkaç saat hayatta kalabildi.

Balığın vücudu şu anda araştırma amacıyla Santa Cruz de Tenerife'deki Doğa ve Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor.