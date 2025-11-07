Kazakistan İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladı: Tokayev, Trump'ı övdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, Arap dünyası ile İsrail'i normalleştirmeyi amaçlayan İbrahim Anlaşması hayata geçirildi.

Bu kapsamda 2020'de İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas arasında anlaşma imzalandı.

Ticaret geliştirmeyi ve ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan bu anlaşmaya Türk dünyasından bir ülke daha katıldı.

TÜRKİ DEVLETLERİN LİDERLERİ BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na resmen katılmayı kabul ettiğini ve imza töreninin kısa sürede yapılacağını açıkladı.

Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği akşam yemeğine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

KAZAKİSTAN ANLAŞMAYI İMZALADI

Devlet başkanları nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD-Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, Abraham Anlaşmaları'nın Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi.

Trump, "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak Abraham Anlaşmaları'na katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." şeklinde konuştu.

TOKAYEV, TRUMP'I ÖVDÜ: CENNETTEN GELEN BÜYÜK LİDER

Kazakistan lideri Tokayev de Trump’ı övdü:

“Siz, hepimizin paylaştığı ve değer verdiği sağduyuyu ve gelenekleri geri getirmek için Cennet tarafından gönderilen büyük lider ve devlet adamısınız... Pek çok ülkede milyonlarca insan size minnettar."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi yaptığını ve Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılmasına ilişkin resmi imza töreninin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini belirtti.