Kazakistan sandık başında anayasayı değiştirdi

Kazakistan'da yeni dönem...

Kazakistan sandık başına gitti, referandumla yeni anayasa oylandı.

EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ

Ülkenin seçim kurulu, bugün yaptığı resmi açıklamada yeni anayasanın yüzde 87,15 oyla onaylandığını duyurdu. Seçime katılımın yüzde 73 olduğu belirtildi.

Onaylanan yeni anayasa, ülkenin parlamento yapısını sadeleştirirken 1996 yılında kaldırılan devlet başkan yardımcılığı makamını yeniden kuruyor.

YENİ YETKİLER İÇERİYOR

Yeni anayasa ayrıca devlet başkanına, başkan yardımcısını ve diğer bir dizi kilit yetkiliyi doğrudan atama yetkisi tanıyor.

Hem eski hem de yeni anayasa, devlet başkanlığı görevini 2022 yılında Tokayev tarafından getirilen yedi yıllık tek bir dönemle sınırlandırıyor.

GÖREV SÜRESİ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Ancak anayasanın onayı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Analistler, Tokayev'in görev süresini sıfırlayarak makamında kalabileceğini yorumluyor.

Kabul edilen yeni anayasanın, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev'e 2029 sonrasında da iktidarda kalmasına imkan tanıyabilecek bir yasal boşluk sağlayabileceği ya da görev süresi sınırlarını sıfırlayabileceği iddia ediliyor.

Devlet Başkanı Tokayev, başkent Astana'da oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bir sonraki başkanlık seçiminin görev süresinin dolacağı 2029 yılında yapılacağını belirterek anayasanın bir güç devrini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Ülkedeki iktidar rekabetinin yoğunlaştığına dair uzman görüşlerine değinen Tokayev, bu durumun toplum üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını söyledi.

Eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev, yayınladığı mesajla yeni anayasa lehinde oy kullandığını ve halefi Tokayev'e olan desteğinin sürdüğünü açıkladı.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1991-2019 yılları arasında ülkeyi yöneten 85 yaşındaki Nazarbayev, en az 238 kişinin hayatını kaybettiği Ocak 2022 protestolarının ardından resmi görevlerinden arındırılmıştı.

Tokayev, söz konusu olayları eski başkana sadık güvenlik unsurlarının darbe girişimi olarak nitelendirirken, olayların ardından birçok Nazarbayev müttefiki hapse atılmıştı.

Onaylanan yeni anayasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.