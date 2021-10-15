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    Kazakistan’da 2022’den itibaren yabancı aşılar ücretli olacak

    Kazakistan’da koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen yabancı aşılar önümüzdeki yıldan itibaren ücretli olacak.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 21:29
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    Kazakistan’da 2022’den itibaren yabancı aşılar ücretli olacak

    Kazakistan Sağlık Bakanı Alexei Tsoy, bakanlığın haftalık basın toplantısında yurtdışından getirilen yabancı koronavirüs (Covid-19) aşılarının önümüzdeki yıldan itibaren ücretli olacağını duyurdu.

    YABANCI AŞILAR ÜCRETLİ OLACAK

    Tsoy yaptığı açıklamada, 2022 yılından itibaren sadece yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Sputnik V aşısının ücretsiz uygulanmasına devam edileceğini belirterek, "Kazakistan’da başka ülkelerden bağımsız olarak klinik etkisi kanıtlanmış yerli aşımızı üretebildiğimiz için söz konusu aşıyı ücretsiz garantili tıbbi bakım kapsamında temin edebiliriz. Diğer aşıların ise piyasada ticari dolaşımına izin verilecek. Şirketlerin, Kazakistan’a aşı tedarik etmesi ve hizmetlerini sunabilmesi için piyasaya girebilmelerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

    ÜLKEDE KULLANILAN AŞILAR

    Kazakistan'da yabancı aşılar için ödenecek fiyat henüz bilinmezken, korona virüse karşı yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Rus aşısı Sputnik V’nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan Sinopharm, CoronaVac ve Hayat-Vax aşıları da kullanılmaya devam ediyor. Kasım ayında ise ülkeye Pfizer aşının tedariki bekleniyor.

    Kazakistan’da 2022’den itibaren yabancı aşılar ücretli olacak #1

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