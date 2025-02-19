Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağına ilişkin rapor yıl sonunda açıklanacak

DHA

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği kazada, 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi mucizevi bir şekilde kurtulmuştu.

PUTİN ÖZÜR DİLEDİ

Kazanın ön inceleme raporunda uçağın, Rus hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğu ortaya çıktı.

Rusya Devlet lideri Vladimir Putin, raporun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür dilemiş ve kazanın nasıl meydana geldiğini anlatmıştı.

KAZA RAPORU ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

Kazaya ilişkin süren soruşturma ve inceleme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Talgat Lastayev, düşen AZAL uçağına ilişkin nihai raporun açıklanma sürecine ilişkin konuştu.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) standartlarına göre uçak kazalarının soruşturma süresinin bir yıla kadar uzayabildiğini belirten Lastayev, “Soruşturmanın nihai raporunun bu yıl aralık ayına kadar hazır olması lazım” dedi.