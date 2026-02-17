Suudi Arabistan’ın KAAN'a olan ilgisi ABD'yi rahatsız etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere merkezli The Middle East Eye'da, Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN projesine yönelik ilgisinin Washington’da rahatsızlık yarattığına dair bir yazı kaleme alındı.

Haberde, Suudi Arabistan’ın savunma tedarikini çeşitlendirme çabalarının, ABD’nin bölgedeki silah satış payını korumayı hedefleyen Trump yönetiminde endişeye neden olduğu belirtildi.

ABD’li yetkililere dayandırılan habere göre, Riyad’ın Ankara ile KAAN projesi kapsamında yürüttüğü temaslar, ABD’de “pazar kaybı” riski olarak değerlendiriliyor. Washington yönetiminin, Suudi Arabistan’ın Türkiye gibi alternatif tedarikçilerle anlaşmasının, ABD’nin Suudi savunma pazarındaki payını azaltabileceğini düşündüğü ifade edildi.

JF-17 İÇİN VERİLEN GÜVENCE KAAN İÇİN VERİLMEDİ

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede gelişmiş F-35 Lightning II savaş uçaklarının alımının gündeme geldiği ve stratejik savunma iş birliğinin öne çıktığı hatırlatıldı. Ancak son dönemde ABD’li yetkililerin, Suudi Arabistan’dan üçüncü ülkelerle yürütülen silah anlaşmalarına ilişkin daha fazla şeffaflık talep ettiği kaydedildi.

Bir ABD’li yetkili, Riyad’ın Pakistan’a sağladığı milyarlarca dolarlık krediyi JF-17 Thunder savaş uçağı alımına dönüştürebileceğine yönelik haberlerin Washington’da tepki çektiğini, bunun ardından Suudi Arabistan’ın JF-17 satın almayacağına dair güvence verdiğini söyledi. Ancak aynı yetkili, KAAN programına olası katılım konusunda benzer bir güvence verilmediğine dikkat çekti.

"ABD TEK TEDARİKÇİ OLMAK İSTİYOR"

Trump yönetiminde üst düzey savunma yetkilisi olarak görev yapmış olan Bilal Saab, Suudi Arabistan’ın mevcut envanterine dikkat çekerek, “Dünyanın en iyi F-15 Eagle uçaklarına sahipler, hatta ABD’ninkilerden bile daha iyiler. Eurofighter Typhoon iyi bir uçak ve yakında F-35’leri de alacaklar. KAAN bu tabloya nasıl uyacak, anlamıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Adı açıklanmayan bir başka ABD’li yetkili ise, Trump yönetiminin olası KAAN anlaşmasını F-35’lerin alternatifi olarak görmediğini, ancak Suudi Arabistan’ın ABD’den yapabileceği ilave alımlar için ayırdığı bütçeyi başka ülkelere yönlendirmesinden rahatsızlık duyduğunu aktardı. Yetkili, “Suudilere verilen mesaj şuydu: ABD’nin karşılamadığını düşündüğünüz hangi ihtiyacınız var da KAAN için Türkiye’ye gitmeniz gerekiyor? Bu yönetim tek tedarikçi olmak istiyor ve Amerikan ihracatını önceliklendiriyor.” ifadelerini kullandı.