İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile temel ilkelerde uzlaştık

ABD-İran hattında sıcak gelişme...

İki ülkenin karşılıklı hamleleri Orta Doğu'da gerilimi yükseltirken gerginlik, diplomasi masasına taşındı.

Ülkelerin heyetleri bugün ilk olarak Umman'da başlayan müzakerelerin ikinci ayağını, bugün Cenevre'de gerçekleştirdi.

Toplantının 3,5 saat sürdüğü açıklanırken beklenen açıklama geldi.

"TEMEL İLKELER KONUSUNDA UZLAŞTIK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

"ÜZERİNE ÇALIŞILMASI GEREKEN KONULAR VAR"

Arakçi, bunun kesin bir anlaşma olmadığını belirtirken önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Temasların devam edeceğini ifade eden Arakçi, "Taraflar olası anlaşmaya ilişkin belgeler üzerinden çalışacak.

Üzerine çalışılması gereken konular hala mevcut." ifadelerini kullandı.

HEYETLERDE YER ALAN İSİMLER

Cenevre’deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

ABD heyetinde ayrıca Trump’ın danışmanı Jared Kushner da yer alırken görüşme, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütüldü.

İLK GÖRÜŞME UMMAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman’ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

Taraflar, 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler aynı mekanda ancak ayrı salonlarda bulunmuş, mesajlar Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletilmişti.

ABD İKİNCİ SAVAŞ GEMİSİNİ YOLLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, olası bir acil duruma karşı Uçak gemisi Gerald Ford'un Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Trump, yaptığı açıklamada "İkinci gemi yakında çıkıyor. Anlaşamazsak ikinci gemi lazım olur, anlaşırsak kullanmayız. Anlaşma olmazsa İran'a yazık olur. İran çok kötü bir güne uyanır." demişti.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TATBİKAT

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik tehditlerine karşı yeni bir askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir askeri gerilim, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açma potansiyeli taşıyor.