Astana'da bir kültür yaşatılıyor

Kazakistan'ın geleneksel içiceği kımızın tanınması için Astana'da düzenlenen festivale yoğun ilgi gösterildi.

Başkent Astana’ya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Akmol ilçesinde yapılan "Kımız Festivali"ne yerel halkın yanı sıra çok sayıda yabancı konuk da katıldı.

KÜLTÜR MİRASI, FESTİVALLE CANLANDI

Festival, bölgenin kültürel mirasına olan ilgiyi artırdı.

"Bozok" Açık Hava Müzesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı, renkli gösterilere sahne oldu.

KIMIZ YAPIMI DA ANLATILDI

Etkinlikte, at sütünün nasıl sağıldığı, hangi yöntemlerle mayalandığı, ne tür kaplarda saklandığı ve misafirlere nasıl ikram edildiğini anlatan sunumlar yapıldı.

KAZAK MUTFAĞINDAN LEZZETLER

Ziyaretçilere, taze sağılmış at sütü olan "saumal" ikram edilirken geleneksel Kazak mutfağından çeşitli lezzetler de sunuldu.

"KIMIZLA İLGİLİ GELENEKLERİ HATIRLATIYORUZ"

Belediye Başkanı Darın Sabırgali, böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek "Festival, geleneksel içeceğimiz kımızı yaygınlaştırmak ve onunla ilgili olan tüm gelenekleri hatırlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor." dedi.

KAZAK HALKININ KÜLTÜREL HAZİNESİ

Sabırgali, kımızın sadece bir içecekten ibaret olmadığını, aynı zamanda Kazak halkının kültürel hazinesinin bir parçası olduğunu belirterek "Bu gibi etkinlikler, nesiller arasındaki bağı güçlendiriyor olmasıyla özel. Bugün büyüklerimiz gençlerimize eski geleneklerimizi aktarıyor." değerlendirmesinde bulundu.