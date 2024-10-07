Kazakistan'da nükleer santral referandumu: Sandıktan onay çıktı Kazakistan’da yapılan referandumunda seçmenlerin yüzde 69,8’i nükleer enerji santrali inşası için “evet” dedi.

İHA

Kazakistan'da halk sandık başına gitti.

Kazakistan’da nükleer enerji santralinin inşası için yapılan referandumda oy verme işleminin sona ermesinin ardından resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı.

SANDIKTAN 'EVET' ÇIKTI

Kapsamlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün yayımladığı sandık çıkış anketine göre, seçmenlerin yüzde 69,8’i Kazakistan’da nükleer enerji santrali inşası için “evet”, yüzde 30,2 seçmen de “hayır” dedi.

KATILIM ORANI YÜZDE 63

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre referanduma katılım oranı yüzde 63,87 olurken (7 milyon 800 bin seçmen), referandum sonuçlarının yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)