Keir Starmer: Herkes Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istiyor

Tarihi Ukrayna zirvesi önce açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Avrupalı liderlerle Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında yapılacak görüşmeye katılmak üzere yola çıkan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, uçağında yaptığı videolu açıklamayı paylaştı.

HERKESİN BARIŞI İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

"Herkes bunun (Ukrayna'daki savaşın) sona ermesini istiyor, en başta Ukraynalılar." diyen Starmer, Ukrayna'da kalıcı barışın adil ve hakkaniyetli olması gerektiğine ve bunun doğru şekilde sağlanmasına işaret etti.

Starmer, "Bu nedenle, diğer Avrupalı liderlerle birlikte Washington'a gidip Başkan Trump ve Başkan Zelensky ile yüz yüze görüşeceğim, çünkü bunu doğru şekilde halletmek herkesin ve İngiltere'nin çıkarına." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE AVRUPALI LİDERLER DE YER ALACAK

Trump ile Zelenskiy arasında bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.