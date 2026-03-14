Kenya'daki seller nedeniyle ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların sel felaketine yol açtığı ifade edildi.

Bundan dolayı 46'sı erkek, 8'i kadın ve 8'i çocuk olmak üzere 62 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada en fazla can kaybının başkent Nairobi’de kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Can kaybındaki artışın arama kurtarma ekiplerinin etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürmesi ve yıkımın boyutunun daha net ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

BİNLERCE AİLE YERİNDEN OLDU

6 Mart'ta başlayan sel felaketinin ülke genelinde 17 vilayette binlerce ailenin yerinden edilmesine yol açtığına vurgu yapılan açıklamada sel felaketinin birçok bölgede temel hizmetleri aksattığı aktarıldı.