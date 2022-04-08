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Kerkük'te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kerkük'te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle Kerkük kentinde onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı.