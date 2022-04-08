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    Kerkük'te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle Kerkük kentinde onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 07:29
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    Kerkük'te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Kerkük Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

    90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

    Kerkük te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #1

    Kerkük te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #2

    Kerkük te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #3

    Kerkük te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #4

     


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