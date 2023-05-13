Kıbrıs Rum basını: Kılıçdaroğlu kazanırsa çözümün adı konfederasyon olur Kılıçdaroğlu'ndan beklentisini sıralayan Rum gazetesi, "Kıbrıs konusunda çözüm yakın olabilir" diye yazdı.

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14 Mayıs seçimlerini, Yunanistan'ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi de büyük bir dikkatle izliyor.

Ada'nın güney tarafı, olası hükümet değişikliği sonucunda konfederasyon yoluyla bir çözüme ulaşabilmeyi hedefliyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Kıbrıs beklentisi

Bu konuda cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili beklenti açıkça dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devlet temelinde çözüm bulunması gerektiğinde ısrar ediyor.

"Çözümün adı konfederasyon olacaktır"

Rum basınından Cyprus Mail'de "Kılıçdaroğlu kazanırsa Kıbrıs çözümü için umut var" başlıklı bir yazı yayınlandı. Kıbrıs konusunda konfederasyon önerisi ortaya atıldı:

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye genel seçimlerini kazanırsa, Kıbrıs konusunda kazan-kazan-kazan çözümü yakın olabilir. Çözümün adı konfederasyon olacaktır.

"Çıkmazı kırabilir"

Kılıçdaroğlu'nun sandıktan çıkması halinde, bu sonucun Ada ile ilgili uzun süredir devam eden "çıkmazı kırabileceği" iddia edildi.

CHP'den peş peşe mesajlar: İçişlerine karışmayalım

BU arada CHP Lideri'nin dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Kıbrıs Türklerinin içişlerine karışmayalım" mesajı vermişti.

Çeviköz, "Önce güveni geri kazanmalıyız. O zaman zor konuları da çözebiliriz. Kıbrıs'a gelince, çözümün Ada'daki iki toplum tarafından bulunması gerekiyor." demişti.