Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin yeni gelişme: Nihai protokol imzalandı

AA

Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin dikkat çeken bir adım atıldı..

Konuya ilişkin açıklama, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nden geldi.

Açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, iki ülke sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov görüşme gerçekleştirdi.

NİHAİ PROTOKOL İMZALANDI

Görüşmenin ardından iki ülke sınır belirleme hükümet heyetlerinin hazır bulunduğu törende, Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokol imzalandı. Protokole, Taşiyev ve Yatimov imza attı.

Taşiyev, burada yaptığı açıklamada, bugünün Kırgızistan ve Tacikistan halkı için özel ve tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolü imzaladık." dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA SINIR ANLAŞMAZLIĞI SORUNU

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı sorunu, 4 Aralık 2024'te çözüme kavuşturulmuştu.