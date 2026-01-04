Kirilo Budanov, Vladimir Zelensky'nin halefi olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin geleceğine yönelik senaryolar ortaya döküldü.

The Washington Post'ta Zelensky'nin, eski Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov'u, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığına atamasına ilişkin haber yayımlandı.

BUDANOV ÖN PLANA ÇIKARILIYOR

Bu atamayla Budanov'un saha tecrübesi ve kamuoyundaki popülerliğinin ön plana çıkarıldığı, ABD yönetimindeki bazı isimlerin eski Ofis Başkanı Andriy Yermak'ı işbirliğinin önünde "engel" gördüğü öne sürüldü.

Adı herhangi bir yolsuzluk skandalına karışmaması avantaj oluşturan Budanov'un Moskova açısından "en büyük tehditlerden" biri olarak görüldüğü iddia edildi.

"BUDANOV İYİ BİR SEÇİM"

İsmi açıklanmayan Donald Trump yönetiminden eski bir yetkili ise Budanov'un ABD hükümetinde gördüğü saygı dolayısıyla iyi bir tercih olduğunu, barış görüşmelerinde önemli ve gerçekçi rol oynadığını savundu.

Eski üst düzey Ukraynalı yetkili de bu atamanın Zelensky'nin güçlü bir figür aradığına işaret ettiği, yeni rolünün başkan yardımcılığına daha yakın olacağı yorumunda bulundu.

Yetkili, ayrıca Budanov'un, Zelensky'nin halefi olma şansına sahip bulunduğunu savundu.

YERMAK'IN YERİNE ATANMIŞTI

Zelensky, 28 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ukraynalı lider, 2 Ocak'ta Kirilo Budanov'un, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığına atandığını açıklamıştı.