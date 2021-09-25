Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile iş birliği arayışını sürdüreceğim

BM Genel Kurulu'nda konuşan Yunan başbakan, Ankara ile diyalog kurmak istediğini belirtti. Miçotakis, diğer taraftan ülkesini mağdur tarafta konumlandırmaya çalıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuştu.

Miçotakis, konuşmasında Türkiye ile ilişkilere değindi, Ankara ile iş birliği arayışında her tür çabayı göstereceğini belirtti.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG KANALLARINI AÇIK TUTMAK İSTİYORUM"

Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini söyledi.

Yunan başbakan, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.

YUNANİSTAN'I MAĞDUR GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı "casus belli" kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

"YENİ ORTAK DÜŞMANLARLA BİRLİKTE MÜCADELE EDEBİLİRİZ"

Türkiye ile iş birliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ..."

Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederken, "Türkiye ile iş birliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım." dedi.