1. Lig'de en yakın rakibi Çorum FK'nın 8 puan önünde 2'nci sırada yer alan Göztepe, 32. haftada evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Müsabakayı 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 2 sene ayrılığın ardından bitime 2 maç kala Süper Lig biletini resmen aldı.
Göztepe, Süper Lig'e yükseldi
İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 77'nci dakikasında sahneye çıkan genç Fıratcan Üzüm, İzmir ekibine beklediği golü getirdi.
Müsabakanın 90+1'inci dakikasında bu kez Romon-Pascal Lundqvist sahne aldı.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe mutlu sona ulaştı.
Taraftarlar, Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı
Maçın ardından ise Gürsel Aksel Stadı'nda büyük coşku vardı.
Son düdüğün ardından futbolcular ve teknik ekip sevgi yumağı oluşturdu.
Stadı tamamen dolduran taraftarlar ise ortalığı 'Şampiyon Göztepe' tezahüratlarıyla inletti.
Kulüp başkanı Rasmus Ankersen de sahaya inerek teknik ekibi ve futbolcuları kutladı.
Kulüp yönetiminin hafta içinde yaptığı uyarıları dikkate alan taraftarlar olası bir ceza almamak ve şampiyonluk kutlamasını Bodrum FK maçında yapabilmek için sahaya girmedi.
Taraftar sokağa döküldü
Öte yandan akımlarının Süper Lig’e yükselişini tribünde coşkuyla karşılayan binlerce taraftar, maçın bitimiyle kutlamaları sokaklara taşıdı.
Araçlarıyla ve yaya şekilde sokakları dolduran coşkulu Göztepe taraftarları, sloganlar atarak büyük sevinç yaşadı.
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