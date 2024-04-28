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Göztepe, Süper Lig coşkusunu yaşadı

Göztepe, Süper Lig coşkusunu yaşadı TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım oldu. Karşılaşmanın ardından ise sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ve taraftarları büyük bir coşku yaşadı.