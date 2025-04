KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Huzur içinde yaşıyorsak mimarı Türk ordusudur

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada son zamanlarda düzenlenen protestolara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"ANAVATANIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KOPMAZ BAĞLARLA BAĞLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Tatar şunları dedi:

"Ülkemizde son dönemde yaşadığımız iç tartışmaları kullanmak isteyenlerin bir yandan Kıbrıs Türk halkını bölmeye çalıştığını bir yandan da Anavatan Türkiye karşıtlığı yaparak buradan sözde bir siyasi avantaj elde etme amacında olduğunu görmekteyim. Kıbrıs Türk halkının milli ve kültürel kimliği ne kadar önemliyse, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile kopmaz bağlarla bağlı olduğumuz hakikati de o kadar önemlidir. Bu iki unsur iç içe geçmiş, ayrıştırılamaz bir bütündür"

"TÜRKİYE HER ZAMAN KIBRIS HALKININ ÇIKARLARINI SAVUNDU"

Türkiye’nin her zaman dünyanın her yerinde ve her platformda Kıbrıs Türk halkının ve devletinin çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Tatar şu ifadeleri kullandı:

"Gerektiğinde bunun için her türlü adımı atmaktan asla çekinmemiştir. Tarih ve milletimiz bunun şahididir. Başta ülkemize bereket getiren asrın projesi, su temini projesi olmak üzere sağlık, eğitim, yol ve alt yapı projelerinin tamamında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşviki, imzası ve gayreti vardır"

"HUZUR İÇİNDE YAŞIYORSAK MİMARI TÜRK ORDUSUDUR"

Adadaki huzura değinen Tatar şu açıklamayı yaptı: