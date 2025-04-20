KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Huzur içinde yaşıyorsak mimarı Türk ordusudur

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada son zamanlarda düzenlenen protestolara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"ANAVATANIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KOPMAZ BAĞLARLA BAĞLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Tatar şunları dedi:

"Ülkemizde son dönemde yaşadığımız iç tartışmaları kullanmak isteyenlerin bir yandan Kıbrıs Türk halkını bölmeye çalıştığını bir yandan da Anavatan Türkiye karşıtlığı yaparak buradan sözde bir siyasi avantaj elde etme amacında olduğunu görmekteyim. Kıbrıs Türk halkının milli ve kültürel kimliği ne kadar önemliyse, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile kopmaz bağlarla bağlı olduğumuz hakikati de o kadar önemlidir. Bu iki unsur iç içe geçmiş, ayrıştırılamaz bir bütündür"

"TÜRKİYE HER ZAMAN KIBRIS HALKININ ÇIKARLARINI SAVUNDU"

Türkiye’nin her zaman dünyanın her yerinde ve her platformda Kıbrıs Türk halkının ve devletinin çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Tatar şu ifadeleri kullandı:

"HUZUR İÇİNDE YAŞIYORSAK MİMARI TÜRK ORDUSUDUR"

Adadaki huzura değinen Tatar şu açıklamayı yaptı:

"Eğer 50 yılı aşkın bir süredir adamızda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bölgemizde ve dünyada ortaya çıkan bütün çatışma ve gerilimlere rağmen kendimizi güven içinde hissediyorsak bunun mimarı ve koruyucusu ise kahraman Türk ordusudur. Kıbrıs Türk halkı, KKTC’nin her gün daha da güçlenen, gelişen maddi ve manevi varlığında daha güçlü ve daha zengin bir gelecek için çalışmaktadır. Bu hedefe ulaşılabilmenin yolu birlik ve bütünlüğümüzün korunması ve Anavatanımızla olan bağlarımızın ilk günkü gibi güçlü olmasıdır. Hiç kimse veya hiçbir parti, sırf geçici ve sözde bir siyasi avantaj uğruna bu tarihsel hedeflere zarar veremez. Cumhurbaşkanı olarak buna asla müsade etmeyeceğimi ve bunun için yapılması gerekenleri dün olduğu gibi bugün de yapacağımı halkımıza saygılarımla arz ederim"