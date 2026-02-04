KKTC Meclisi'nde gerginlik: Milletvekilleri arasında kavga çıktı

- KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde UBP ve CTP milletvekilleri arasında tartışma fiziksel arbedeye dönüştü.
- Yargı reformu ve erken seçim tartışmalarının olduğu sırada çıkan gerginlik nedeniyle oturuma ara verildi.
- Olay, KKTC siyasi gündeminde geniş yankı buldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde tansiyon yükseldi.
Meclis'te yargı reformu ve erken seçim tartışmaları sırasında gerginlik çıktı.
MECLİS'TE YUMRUKLAR KONUŞTU
İktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.
Yaşananlar, Meclis oturumunun ara verilmesine neden oldu.
MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA ÜSLUP TARTIŞMASI ÇIKTI
Oturum sırasında Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın erken seçimle ilgili değerlendirmeleri devam ederken, Ongun Talat söz aldı.
Talat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in yargı reformu açıklamalarını eleştirerek, sürecin kime danışılarak yürütüldüğünü sordu.
Bu sırada Ahmet Savaşan ile Talat arasında 'üslup' tartışması başladı.
"İŞİN GÜCÜN SEVİYESİZLİK"
Tartışma hızla kızışırken Talat'ın, Savaşan'a "Gündem olmaya çalışma. Türkiye televizyonlarına çıktın. Deutsche Welle'ye bile çıktın." demesiyle Savaşan, "İşin gücün seviyesizlik." yanıtını verdi.
Talat'ın "Terbiyesiz" sözünün üzerine Savaşan, "Terbiyesiz sensin" diyerek Talat'ın üzerine yürüdü ve fiziksel müdahalede bulundu.
ARBEDE ÇIKINCA OTURUMA ARA VERİLDİ
Bunun ardından salonda arbede yaşandı ve diğer milletvekilleri araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.
Kadın milletvekillerinin olayları endişeyle izlediği anlar da dikkat çekti.
Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin müdahalesiyle oturuma ara verildi.
Olay, KKTC siyasi gündeminde geniş yer aldı.