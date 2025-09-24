KKTC'de öğretmenler sendikası greve gitti: Siyasal İslam'ın borazanlığı yapılamaz

Kıbrıs’ta öğretmenler sendikası grevde...

KKTC'de ortaokullarda başörtüsü serbestliğini ve din dersi saatlerinin fazlalığını gerekçe göstererek greve giden öğretmenler sendikası yaptıkları açıklamalarla gündem oldu.

UYARI GREVİ VE BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ

Lefkoşa’daki Atatürk Meslek Lisesi’nde, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’ne karşı uyarı grevi ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Düzenlenen grevde, “Kıbrıs laiktir, laik kalacak”, “Geçit yok” yazılı dövizler taşındı.

SELMA EYLEM'DEN SERT ÇIKIŞ

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada basın açıklamasında bulundu.

İki okulda “Disiplin Tüzüğü dayatmasının” sürdüğünü belirterek öğretmenlerin mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Selma Eylem, eğitimde gericileştirmeye karşı olduklarının altını çizdi.

TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİM POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Kıbrıs Gerçek'in haberine göre, Eylem, açıklamalarının devamında Türkiye’deki eğitim politikalarını da eleştirdi.

Türkiye’de uygulanan dini derslerin artırılması ve evrim teorisinin çıkarılması gibi adımların, Kuzey Kıbrıs’ta da benzer şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığını iddia eden Eylem, şu sözleri sarf etti:

İlahiyat Koleji’ndeki ders saatleri, Suudi Arabistan’daki şeriat müfredatını bile aşmış durumda.



Toplumu cinsiyet temelinde bölmenin hedeflendiği her adıma karşıyız.

TAHİR GÖKÇEBEL: "SİYASAL İSLAM'IN BORAZANLIĞI YAPILAMAZ"

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, sözlerine "Bugün Orta Doğu'da siyasal İslamın bu coğrafyayı ne hale getirdiği ortadadır" ifadeleri ile başladı.

"Biz eğitimde; Laik eğitimin, demokratik eğitimin, Atatürk ilkelerine bağlı bir eğitimin nasıl olması gerektiğini sizden öğrenmedik." vurgusu yapan Gökçebel, "Bugün Orta Doğu'da siyasal İslam'ın bu coğrafyayı ne hale getirdiği ortadadır." dedi.

"BAKANLIK, ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKINI ÇALIYOR"

Gökçebel son olarak şöyle konuştu:

Bakanlık, çocukların eğitim hakkını çalıyor. Bu tüzüğü değiştiren anlayış bize çocukların eğitim hakkını çalmış muamelesi yapamaz.



Yaratılmak istenen gerici ortamı, öğretmenlerin aydınlık yüzleriyle dağıtmak için mücadele ediyoruz.



