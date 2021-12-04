KKTC’de, Sağlık Bakanlığı önünde aşı karşı eylem yapıldı

Aşı, maske, PCR testi önlemlerine karşı çıkan vatandaşlar, pankart açarak Lefkoşa'da eylem yaptı. Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapan sözcü Ören, aşılamaların 9 doza kadar devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde (KKTC), koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…

Aşı, maske ve PCR testi uygulamaları sürerken, hükümetin aldığı önlemlere karşı çıkanlar, Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemciler, “Bu aşılarla GDO'lu domates gibi olacağız”, “AdaPass dijital kölelik”, “Özgürlüğümüzü geri verin”, “Gerçek bilim insanları insanlığa hizmet eder küresel çeteye değil”, “İnsanları ölüme terk ettiniz”, “Nerede sizin Hipokrat yeminimiz” yazılı pankartlarla dikkat çekti.

“AŞI ÜRETİCİ VE ÇALIŞANLARININ HİÇBİRİ AŞI OLMADI”

Sağlık Bakanlığı önünde bir açıklama yapan sözcü Tuğçehan Ören, şu ifadeleri kullandı:

“Bu aşılar insanların hayatlarını sonlandırıyor. Bir yemeği yapan önce yemeğin tadına kendi bakar, bugün aşı üretici ve çalışanlarının hiçbiri aşı olmadı. Onların olmadığı aşıyı biz niye yapalım? Bize kimse bunları ceza ve dayatmalar ile yaptıramaz.





“9 DOZA KADAR BU AŞILAMALAR DEVAM EDECEK”

Bizlere ilk başta ilk doz aşı yapılacak, bu hastalık bitecek dediler. Şimdi 9 doza kadar bu aşılamalar devam edecek. Çünkü bu aşıların içinde ‘grafen oksit’ vardır. Sizlerin vücuduna bunları yüklemeye çalışıyorlar.

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“SORUMLULUĞUNU ÜSTLERİNE ALAMADIKLARI AŞILARI KİMSEYE DAYATAMAZLAR”

Aşıyı üreten firmalar sorumluluğunu üstüne almıyor ve bu aşıyı yapanlar da sorumluluğu üzerine almıyor. Sorumluluğunu üstlerine alamadıkları aşıları kimseye dayatamazlar. Toplum sağlığını bahane etmekten artık vazgeçsinler, halk uyandı.”

Eylemciler, açıklamaların ardından dağıldı.