Kolombiya Devlet Başkanı Petro Gustavo, Donald Trump ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'da kritik görüşme...

Kolombiya Devlet Başkanı Petro Gustavo, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Pedro, Başkan Trump tarafından karşılanırken ikili kısa süreli bir sohbetin ardından içeri geçti.

BASIN İÇERİ ALINMADI

Heyetlerin yer aldığı görüşmeye gazeteciler alınmadı.

Öte yandan Beyaz Saray, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Trump daha önce Petro için, "Kolombiya Devlet Başkanı'nın kokain fabrikaları var ve dikkatli olmalı.

Kıçını kollasa iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.

"YENİDEN SİLAH KULLANACAĞIM"

Petro ise bu açıklamaya karşılık olarak ABD'nin olası müdahalesine karşı direneceklerini belirterek "Asker olmamış olsam da, savaş ve gizli operasyonlar hakkında bilgi sahibiyim.

1989 Barış Anlaşması'ndan sonra bir daha asla silah kullanmayacağıma yemin etmiştim, ancak ülkem uğruna, istemediğim silahları tekrar kullanacağım." dedi.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İkili bu açıklamalardan kısa bir süre sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etmişti.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI KONUŞULDU"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemini ele aldıklarını söylemişti.

Petro, "Başkan Trump ile konuştuğumuz şeyler arasında, ABD'nin Latin Amerika ile ilişkisine dair sahip olduğu vizyon konusunda yaşadığımız görüş ayrılığı da vardı." ifadelerine yer vermişti.