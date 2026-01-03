Donald Trump: Kolombiya Devlet Başkanı kıçını kollasa iyi olur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı hamleler ve açıklamalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'ın en az 7 noktasında saldırı düzenlerken operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi alıkonuldu.

Trump, yaptığı açıklamada "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi.

BASIN TOPLANTISINDA 'BİZ YÖNETECEĞİZ' DEDİ

Başkan Trump, operasyonun ardından akşam saatlerinde bir basım toplantısı düzenledi.

Trump burada yaptığı açıklamada, "Doğru ve düzgün bir geçiş yapılana kadar bu süreci biz yöneteceğiz. Başka birinin devreye girip aynı durumla karşılaşmasını istemiyoruz." dedi.

SIRADAKİ HEDEFİ KOLOMBİYA

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamalarda Venezuela ile sınırlı kalmadı.

Kolombiya Devleti'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iddia eden Trump, Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu hedef aldı.

"KIÇINI KOLLASA İYİ OLUR"

Petro'nun kokain üreterek ABD'ye yolladığını söyleyen Trump, "Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro'nun kokain fabrikaları var ve dikkatli olmalı.

Kıçını kollasa iyi olur." ifadelerini kullandı.

MADURO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yandan Trump, basın toplantısı öncesi alıkonulan Maduro'nun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafta, Maduro'nun göz ve kulaklarının kapalı olduğu görülürken arkasındaki DEA ajanı dikkat çekti.