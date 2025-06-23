Kolombiya lideri: Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana tam abluka aldığı Gazze'de acımasız saldırılarına devam ediyor.

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail ordusu, binlerce Filistinliyi hayattan kopardı.

KOLOMBİYA'DAN SERT TEPKİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı.

Petro sosyal medya hesabından, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi.

"HER ŞEY FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN BOMBALANMASIYLA BAŞLADI"

Petro, "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı. Soykırım. Şimdi dünya savaşının eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA SAVAŞININ EŞİĞİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısı yaparak, şunları söyledi:

Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz.



Çözümün başlangıç noktası nedir?



Netanyahu'nın Filistin'i bombalamayı bırakması, ateşkes ilan etmesi ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmesidir.