Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 ölü 17 yaralı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.

Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, bazılarının durumu ağır 17 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi.

KARA YOLUNDA DEVASA ÇUKUR OLUŞTU

Patlamanın şiddeti çevredeki araçları da tahrip ederken kara yolunda devasa çukur meydana geldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Petro, silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyerek, "Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü otobüsle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaralandı.