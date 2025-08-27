Kolombiya'da eski FARC mensubu 30 kişi öldürüldü

Kolombiya ordusunun operasyonu Guaviare yönetim bölgesine bağlı El Retorno kırsalında gerçekleştirildi.

Çatışmada eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından ayrılan silahlı grup Estado Mayor Central (EMC) üyelerinden 30'u etkisiz hale getirildi.

Özel Operasyonlar Ortak Komutanlığı (CCOES), yaklaşık 5 aylık istihbarat çalışmasının ardından yapılan operasyonda öldürülenler arasında iki üst düzey elebaşının da bulunduğunu açıkladı.

CCOES, EMC'ye son dönemde ağır darbeler vurulduğunu ve operasyon kapsamında durdurulan kamyonda 8 bin 432 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini bildirdi.

ESTADO MAYOR CENTRAL

'Ivan Mordisco' ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde 'Genelkurmay Başkanlığı' olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.