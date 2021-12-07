Santa Marta’da bulunan hava fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kolombiya’nın kuzeyindeki Magdalena eyaletinde yer alan Santa Marta kentinde yer alan La Lucha bölgesindeki El Vaquero isimli havai fişek fabrikasında, dün patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Biri yangına müdahale eden itfaiyeci, diğeri ise fabrika çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

“VÜCUTLARINDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU”

Santa Marta İtfaiye Şefi Richard Chain yaptığı açıklamada, “Havai fişek deposu patladı. Ne yazık ki 2 kişi öldü. Aynı şekilde 2 kişinin de vücutlarında ciddi yanıklar oluştu.” dedi.

“SORUMSUZCA KAYNAK ÇALIŞMALARI YAPILIYORDU”

Bölge Risk Yönetimi Başkanı Jorge Lizarazo, "Bu kuruluşta sorumsuzca kaynak çalışmaları yapılıyordu. Tüm bunlar yetkili makamlar tarafından soruşturma konusu." ifadelerini kullandı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kolombiya’da havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü VİDEO

