Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın memleketi merak uyandırdı! Bakın ünlü oyuncu nereliymiş Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın memleketi merak uyandırdı. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

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Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın hayatı merak uyandırdı. Ömer dizisinin oyuncuları sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Ömer dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Selahattin Paşalı son dönemin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor.

Selahattin Paşalı oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisindeki Alp Sungur rolüyle başladı.

Daha sonra sırasıyla Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve Ömer dizilerinde rol aldı.

Selahattin Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Osman Demirkan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

34 yaşındaki oyuncu son dönemin en dikkat çeken oyuncuları arasında girmeyi başardı.

Selahattin Paşalı hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı.

Ünlü oyuncunun Selahattin Paşalı'nın memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte Selahattin Paşalı'nın memleketi...

Selahattin Paşalı 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bodrum'da bitiren Selahattin Paşalı 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldu.

Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Liseyi Bahçeşehir Kolejinde, lisans eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. 25 yaşında İstanbul'a döndü ve Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.