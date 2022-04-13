Avrupalı liderlerden Zelensky'e toplu ziyaret

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'ye üst düzey ziyaretler devam ediyor.

Bu kapsamda Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmek üzere Kiev'e doğru yola çıktı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, liderlerin Ukrayna'ya ait bir trenin dışında fotoğraf verdiği görülürken, ziyaret hakkında ayrıntı verilmedi.

"Güçlü desteğimizi göstermek için..."

Karis, yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkına güçlü desteğimizi göstermek için Andrzej Duda, Gitanas Nauseda ve Egils Levits ile Ukrayna'yı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Devlet Başkanı Zelensky ile görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; ziyarete Karis'in yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de katılıyor.