Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 55 asker hakkında idam cezası kararı

AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çok konuşulacak bir karar alındı..

Yaşanan gelişmede, Butembo Garnizonu Askeri Mahkemesi'nde Kongo Silahlı Kuvvetler (FARDC) mensubu 61 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Konuya ilişkin detaylar, ulusal basındaki haberlerde yer aldı.

55 ASTSUBAY İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, 55 astsubayı savaştan kaçma, savaş mühimmatını uygunsuz kullanma, hırsızlık, tecavüz ve yağma suçlarından idam cezasına çarptırırken, 6 askeri ise suçsuz buldu.

FARDC, benzer suçlarla suçlanan diğer askerlerin de yargılanması için yeni duruşmalar düzenleneceğini duyurdu.

Ülkede geçen hafta 200'den fazla polis ve asker, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren M23 isyancı grubuna katılmıştı.

NE OLMUŞTU

M23 üyeleri, yıl başından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

GRUP "23 MART HAREKETİ" ADI ALTINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.