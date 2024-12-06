Kongo'da 'gizemli' salgının etkileri sürüyor

DHA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başı gizemli bir salgın ile dertte...

Son günlerde, Kongo Cumhuriyeti'nde grip benzeri semptomlara neden olan ’gizemli’ bir hastalık etkili oluyor.

Gizemli hastalığa ilişkin detayları Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi paylaştı.

79 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hastalık nedeniyle 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin ise enfekte olduğunu bildirdi.

Hastalarda ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük, nefes alma zorluğu ve kansızlık gibi semptomlar görüldüğü kaydedildi.