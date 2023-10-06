Kongre üyelerinden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Azerbaycan'ı durdurun Bakü'yü durdurma fırsatının tükendiğini belirten Amerikalı siyasetçiler, Azerbaycan'a yaptırım uygulanması gerektiğini savundu. Karabağ'dan ayrıla Ermenilere ise yardımların artırılması istendi.

ensonhaber.com

ABD'de Kongre'nin bazı üyeleri, Karabağ'ın ait olduğu Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden rahatsız oldu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power'a mektup yazan üyeler, Bakü yönetiminin durdurulması gerektiğini savundu.

Mektupta Azerbaycan'ın "işgalci" gibi gösterilmeye çalışıldığı ve Karabağ'da "etnik temizlik" yapıldığı yönünde bir algının oluşturulmasının hedeflendiği görüldü.

Azerbaycan karşıtı çağrı: Önleme fırsatı tükeniyor

Yapılan çağrıda, "Azerbaycan güçlerinin daha fazla saldırganlığını ve Güney Kafkasya'da topyekün bir savaşı önleme fırsatı tükeniyor." denildi.

Mektubun devamında, "Aliyev'den gelen sinyaller, Karabağ'a yönelik askeri saldırılarıyla etnik temizlik kampanyasının sona ermeyeceğine işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Yaptırım uygulanmasını istediler

Azerbaycan'a yaptırım uygulanmasını isteyen Kongre üyeleri, bu ülkeye askeri yardımlara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan'a güvenlik yardımı sağlanması talebinde de bulunulurken, "Azerbaycan işgalini" önlemek için Ermenistan'a uluslararası gözlemciler ve barış güçleri yerleştirilmesi yönünde çağrı yapıldı.

'Ermenilere yardımları artıralım' dediler

Ayrıca Karabağ'dan kendi istekleriyle ayrılan Ermenilere yönelik ABD ve uluslararası insani yardımın genişletilmesi çağrısında bulunuldu.

Söz konusu mektupta Kongre Ermeni Grubu Eş Başkanı Frank Pallone, Temsilciler Meclisi üyeleri Jim Costa ve Brad Sherman yer alıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Karabağ Ermenilerine yardım sağladıklarını söylemişti.

Kirby, bölgede insani duruma odaklandıklarını belirtirken, "Aynı zamanda Azerbaycan'ı taahhütlerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz." demişti.